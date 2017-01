termini relazionati alle opzioni binarie

Vi siete mai chiesti chi sono i Paperon de Paperoni che stanno dietro le quinte dei casinò http://www.freeslotmachine.it/ più celebri al mondo? A volte non è facile risalire ai nomi dei proprietari dei colossi basati sul gioco d’azzardo, ma alcuni di questi personaggi sono conosciuti a livello mondiale come le persone più importanti e influenti del settore.

Andiamo a scoprire di chi si tratta nella nostra Top10. .

1.Sheldon Adelson, patrimonio 39 miliardi di dollari

Ecco il primo candidato della Top Ten. Il magnate Sheldon Adelson è dei personaggi più controversi del gioco d’azzardo sia statunitense che mondiale. Dopo aver dominato per decenni la scena del gioco d’azzardo nella mecca americana del gambling, il presidente nonché proprietario del Las Vegas Sands ha deciso di espandere i suoi confini in territori ancora più fertili. Ci stiamo riferendo al mercato dell’ex colonia portoghese Macao dove il magnate ha provveduto alla costruzione di una struttura imponente, il Venetian Macau, che ha incrementato i guadagni della società di Adelson grazie ai grandi uomini d’affari, soprattutto cinesi, che si recano nella Striscia di Cotai per sfidare la dea bendata ai tavoli da gioco dei casinò più lussuosi. Gioco d’azzardo: slot machine caleranno del 30% Negli ultimi anni il valore delle azioni della Las Vegas Sands è cresciuto di oltre la metà. È perciò facile comprendere come il suo presidente si sia convertito in un Paperon Paperoni d’eccellenza.

2. Lui Che Woo, patrimonio 21 miliardi di dollari

Negli ultimi anni le azioni della Galaxy Entertainment hanno avuto una forte impennata e il suo presidente è la seconda figura più importante secondo la Hong Kong Rich List. La prima posizione è occupata da Li Ka-shing con un patrimonio di 32 miliardi di dollari. Attualmente Lui è proprietario della maggioranza delle sei operazioni portate a termine all’interno della Cotai Strip nella città di Macau.

3.James Packer, patrimonio 6 miliardi di dollari

Il Paperon de Paperoni, James Packer, rappresenta uno dei brand più celebri a livello mondiale. Ci stiamo riferendo al gruppo Crown che gestisce stabilimenti enormi in Australia e la joint venture Melco Crown a Macau insieme a un altro brand importante di queste industrie, la Lawrence Ho Casinò online: l’euro sorpassa il dollaro. La Melco Crown, negli ultimi anni, è riuscita a raddoppiare il valore delle proprie azioni garantendo ai grandi magnati un flusso di denaro in costante crescita, nonostante le problematiche legislative che si sono susseguite nel corso degli ultimi tempi.

4. Pansy Ho, patrimonio 6,8 miliardi di dollari

Al quarto posto della lista troviamo una donna, Pansy Ho. la più ricca di Hong Kong e la più ricca nel mondo dei casinò planetari. La maggior parte dei ricavati del suo patrimonio deriva dall’ MGM China, una joint venture creata ad hoc con i MGM Resort e resa pubblica nel 2011.

5. Kunio Busujima, patrimonio 5.2 miliardi di dollari

Busujima è il presidente onorario della Daichi Sankyo, società produttrice di macchine legate all’industria del gioco d’azzardo a livello mondiale. Negli ultimi anni le azioni della società hanno visto una crescita esorbitante.

6. Kirk Kerkorian, patrimonio da 3.9 miliardi di dollari

Si tratta di uno dei nomi più noti nel mercato degli Stati Uniti e non solo. MGM International Resorts è un brand conosciuto a livello mondiale ed in seguito alla partnership con Pansy Ho, si è espanso anche all’interno del mercato asiatico costruendo strutture dedicate al gioco d’azzardo nella Striscia di Cotai.

7. Lawrence Ho, patrimonio da 3.4 miliardi di dollari

Si tratta del figlio di Stanley Ho, una vera leggenda nel mondo del gioco d’azzardo a Macau. La Melco International investe i suoi capitali all’interno di Melco Crown Entertainment, una partnership portata a termine con James Packer al fine di dare vita a dei progetti innovativi nelle capitali asiatiche di Macau e Manila.

8. Steven Wynn, patrimonio da 2.9 miliardi di dollari

L’ingresso nel mercato asiatico ha visto crescere ulteriormente il suo patrimonio in seguito alla creazione del Wynn Macau nell’ex colonia portoghese perde 300mila euro alle slot machine . La struttura realizzata da Wynn a Macau non ospita solo uno dei casinò tra i più esclusivi in Asia, ma si tratta di un hotel con 1000 camere. Il vicepresidente della struttura è Allan Zeman, celebre fondatore del quartiere Lan Kwai Fong.

9 . Angela Leong, patrimonio 2.85 miliardi di dollari

Proprietaria della SJM Holdings, una società che gestisce 18 casinò nella città di Macau.

10. Phillip Ruffin, patrimonio da 2.2 miliardi di dollari

Gestisce da anni un impero in grande espansione che non include solo il gioco d’azzardo all’interno dei casinò. Tra le sue proprietà più famose il Treasure Island Resort & Casino oltre a vari tracciati dedicati alla corsa dei cani.